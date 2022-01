Termômetros devem marcar até 50°C na Argentina, Uruguai e Sul do Brasil

Argentina, Uruguai, Paraguai e o Rio Grande do Sul devem ser atingidos ainda nesta semana por uma onda de calor considerada “histórica”, elevando as temperaturas na região para até 50º C. O calorão deve ganhar força a partir do final desta semana, fazendo com que as máximas fiquem entre 10ºC e 15ºC acima do normal.

Segundo informações do site MetSul Meteorologia, o fenômeno será o pior em décadas e vai se estender por período prolongado. A informação foi confirmada pela Agência para Assuntos sobre Meteorologia, Oceanos, Atmosfera e Clima (NOAA), dos Estados Unidos, que prevê sensação térmica entre 45ºC a 50ºC.

“Todos os modelos numéricos de previsão do tempo convergem em indicar um evento de calor com força incomum com valores de temperatura muitíssimo acima da climatologia normal do mês de janeiro (…)”, afirma o serviço de meteorologia MetSul.

