Tarcísio de Freitas é eleito governador de São Paulo

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), 47, foi eleito neste domingo o novo governador do estado de São Paulo, derrotando Fernando Haddad (PT) – Foto: Divulgação

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), 47, foi eleito neste domingo (30) o novo governador do estado de São Paulo, derrotando Fernando Haddad (PT) e pondo fim aos quase 30 anos de hegemonia do PSDB no Palácio dos Bandeirantes.

Com 90,43% das urnas apuradas, Tarcísio obteve 55,4% dos votos válidos, ante 44,6% de Haddad.

A candidatura de Tarcísio foi patrocinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que designou seu auxiliar na pasta da Infraestrutura para concorrer em São Paulo, apesar de o ex-ministro ter nascido no Rio de Janeiro e vivido em Brasília.

A vitória inaugura uma experiência inédita do bolsonarismo à frente do estado mais rico e mais populoso do país. O vice-governador eleito, Felicio Ramuth (PSD), é ex-prefeito de São José dos Campos (SP).

O novo governador terá ampla maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo -os partidos que o apoiam somam 63 das 94 cadeiras da Casa.

Tarcísio foi eleito neste domingo em meio ao andamento da investigação a respeito de um tiroteio que interrompeu sua agenda em Paraisópolis, no último dia 17, no qual uma pessoa morreu. O jornal Folha de S.Paulo revelou que um membro da equipe de Tarcísio mandou um cinegrafista apagar imagens do confronto. Haddad explorou o tema, afirmando tratar-se de dificultar a apuração da polícia.

Fonte: Jcnet