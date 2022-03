SP retira obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre

O governo de São Paulo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em todo o Estado a partir desta quarta-feira (9).

Em ambientes fechados, no transporte público e dentro das escolas, porém, não há flexibilização: o uso permanece obrigatório. O novo decreto foi publicado no início da tarde em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira.

A gestão estadual também anunciou nesta quarta a liberação de 100% do público nos estádios de futebol.

A liberação das máscaras era estudada desde o final do ano passado pelo Comitê Científico que orienta a gestão de João Doria (PSDB).

Com a chegada e o avanço da variante ômicron, porém, o governo decidiu manter a regra, inicialmente prevista até o final de março. Desde a semana passada, porém, Doria já sinalizava com otimismo mudança na regra.