SP autoriza concurso para 1,1 mil policiais penais

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou no sábado (5) um novo concurso para preenchimento de 1,1 mil vagas de Agente de Segurança Penitenciária (ASP), policiais penais que atuarão dentro dos presídios. No despacho, publicado no Diário Oficial, a previsão é de que o concurso aconteça no segundo semestre de 2023.

O salário inicial dessa carreira é de R$ 3.515,72, sem contar com o adicional de insalubridade, de R$ 785,67. Os novos policiais penais se somarão aos quase 3 mil servidores nomeados para a Secretaria da Administração Penitenciária desde que Rodrigo Garcia assumiu o Governo do Estado de São Paulo.

Este é mais um reforço da atual gestão para a segurança do estado. Nas próximas semanas, a Administração Penitenciária irá assumir as escoltas de presos, liberando os policiais militares para o patrulhamento e incremento da segurança da população. Para isso, cerca de 1,3 mil policiais penais terminarão o curso de formação para dar início ao novo trabalho.

A criação da Polícia Penal no Estado de São Paulo também foi iniciativa do governador Rodrigo Garcia, que enviou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a Proposta de Emenda Constitucional que permitiu a instituição da nova categoria, adequando o texto da Constituição Estadual à norma federal.