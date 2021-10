Papa nomeia novo Bispo para a diocese de São Carlos

Na manhã desta quarta-feira, 20, o Papa Francisco nomeou Dom Luiz Carlos Dias como 8º Bispo da Diocese de São Carlos. Até o momento Dom Luiz é Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo.

A nomeação foi publicada no Boletim de Imprensa da Santa Sé ao meio dia do horário de Roma, 7h do horário de Brasília. A Diocese estava sem Bispo Titular desde que o Papa nomeou Dom Paulo Cezar Costa para a Arquidiocese de Brasília. Desde então, a Igreja Católica na cidade de São Carlos e região ficou sob Administração Apostólica de Dom Eduardo Malaspina.

Dom Luiz Carlos é natural de Caconde (SP), foi ordenado diácono em 1989 e sacerdote em 05 de abril de 1991, sendo nomeado Bispo pelo Papa Francisco no dia 16 de março de 2016. Como lema Episcopal escolheu: “Vim Para Servir”.

O novo Bispo assumirá oficialmente as suas funções no dia 18 de dezembro, data em que acontecerá sua posse canônica, às 10h na Catedral de São Carlos.

Em mensagem, Dom Luiz agradeceu ao Santo Padre o Papa Francisco, bem como ressaltou a importância da acolhida de Dom Eduardo Malaspina e do ministério compartilhado com Dom Odilo Pedro Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. À Diocese ressaltou: “Diante da nova missão, o zeloso reformador da Igreja em seu tempo e patrono da diocese, São Carlos Borromeu, suscita em mim acolhida profunda das intenções e propostas do nosso querido Pontífice para levar a Igreja a respirar novos ares, pela comunhão, participação e saída missionária, servindo a sociedade com a luz do Evangelho, proclamando a justiça do Reino e cuidando especialmente dos pobres.” – escreveu o Bispo.

Conheça Dom Luiz Carlos

O novo bispo é mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, com formação em Ética Social na Adveniat, Alemanha. E já exerceu docência em Teologia Moral, Antropologia Cultural, História da Filosofia, Ética e Metafísica.

Atualmente é o Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Regional Sul 1, e já foi secretário executivo das Campanhas da Fraternidade e da Evangelização, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O epíscopo encontrará uma Igreja Particular que conta com 129 Paróquias, 170 padres, 57 diáconos permanentes e 6 diáconos transitórios, 43 seminaristas. Uma população de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas.

Nos seus 113 anos de história, a Diocese de São Carlos começa sua preparação para acolher o seu 8º pastor.

Fonte: https://www.diocesesaocarlos.org.br/