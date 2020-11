Morre no Rio de Janeiro Aziz Chidid Neto

Foi o doador do Portal Mário Fava e mantenedor do Museu Mário Fava.

Aziz era presidente do Grupo Memorial e presidente do Conselho de Administração do grupo Assim Saúde.

Fica o legado de um cidadão baririense que saiu desta cidade aos 17 anos para estudar medicina no Rio de Janeiro. Sempre preocupado com o próximo e obstinado em ajudar aos mais necessitados, fez da medicina seu ofício e com muita determinação e sacrifício, construiu o maior grupo empresarial de saúde, verticalizado, do Rio de Janeiro e a maior Rede Própria de Hospitais e Centros Médicos da América Latina.