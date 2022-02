INSS: Prova de vida presencial vai acabar

Aposentados e pensionista não precisarão mais sair de casa para fazer a prova de vida, informou o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira. O governo passará a usar outros tipos de dados para confirmar se a pessoa está viva.

A medida entrará em vigor quando for publicada no “Diário Oficial da União”, mas Oliveira não informou quando isso acontecerá. Segundo ele, se o governo não encontrar dados recentes da pessoa, irá à residência dela para a prova biométrica.

O INSS tem até 31 de dezembro deste ano para implementar as mudanças necessárias.

Quase 35 milhões de brasileiros precisavam ir todos os anos aos postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apenas para provar que estavam vivos. A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento.

O intervalo para o rastreio é de até 10 meses após o dia de nascimento desses pensionistas e aposentados. O governo vai cruzar dados municipais, estaduais, federais e até privados para captar as movimentações dos segurados.

O presidente do INSS deu alguns exemplos que servirão para o governo comprovar que uma pessoa está viva:

Renovação de passaporte;

Tirar carteira de identidade ou renovar o documento;

Comprovação de voto;

Transferência de imóvel;

Transferência de veículo;

Operação na iniciativa privada.

Se o cidadão fizer empréstimo consignado;

Emissão ou renovação de carteira de motorista;

Registros de vacinação;

Registro de consultas no SUS.

Fonte: G1