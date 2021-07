Inscrições para concurso do Banco do Brasil se encerram nesta quarta; para grupo PcD vão até 7 de agosto

Em mais recente retificação no concurso Banco do Brasil, foi anunciada a prorrogação do período de inscrição exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD). Candidatos sem a necessidade de atendimento especial continuam com data de encerramento para o dia 28 de julho, quarta-feira.

De acordo com o novo documento, agora, candidatos PcD terão do dia 29 de julho até o dia 7 de agosto para se inscreverem no concurso Banco do Brasil. O período para pedir a solicitação da isenção da taxa de inscrição foi prorrogado para até o dia 2 agosto.

Entre outras mudanças, está a inclusão de mais possibilidades de atendimento especial no momento da prova, como provas impressas em braile, leitor digital e muito mais.

O concurso que vai contratar 4.480 pessoas. Ao todo, são 2.240 vagas imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados e Distrito Federal.

Os salários iniciais são de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda auxílio-refeição de R$ 831,16 por mês além de cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.

Ademais, o funcionário recebe participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, auxílio a filho com deficiência e previdência complementar também são benefícios oferecidos.

Inscreva-se pelo site: https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=bb0121

As inscrições pela internet para candidatos sem necessidade de atendimento especial estão abertas até dia 28 de julho, às 23h59, pelo horário de Brasília. Taxa de Inscrição: R$ 38,00.

As vagas se dividem em:

• 2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial,

• 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios

• 240 vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia

• 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI.

Fonte: IG Mail Economia