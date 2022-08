IBGE inicia a coleta do Censo 2022 nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (1º) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicia a coleta dos dados do Censo Demográfico 2022 em todo o país.

Ao longo dos próximos três meses, os recenseadores visitarão os domicílios para aplicar o questionário do Censo com os moradores.

Ao fim da operação, o IBGE revelará o retrato abrangente da população brasileira com informações que servirão de base para a orientação de políticas públicas e para a tomada de decisões em diversas esferas.

Como identificar o recenseador?

Todos os recenseadores do IBGE estarão identificados com colete, boné e crachá, além de portar um computador de mão para o registro das informações do questionário. No crachá há um QR Code que pode ser lido pelo celular.

Com isso, o cidadão pode confirmar o nome e a foto do recenseador e verificar se ele pertence ao quadro de servidores do Instituto. Em caso de dúvida, basta ligar gratuitamente para o IBGE no número 0800 721 8181 ou pesquisar pelo recenseador no site respondendo.ibge.gov.br.

Questionários

Durante a coleta nos domicílios serão utilizados dois tipos de questionário: o básico e o da amostra. O Questionário Básico da pesquisa é aplicado na maior parte dos domicílios, conta com 26 questões e investiga as principais características do domicílio e dos moradores, levando cerca de 5 minutos para o preenchimento.

Já o Questionário da Amostra conta com 77 questões. Por conter mais quesitos leva em torno de 16 minutos para ser concluído e será aplicado em aproximadamente 11% do total de domicílios que serão visitados no país.

Obrigatoriedade e confidencialidade

A Lei nº 5.534, de 14 de novembro de 1968, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas, assegura o caráter sigiloso das informações prestadas.

De acordo com essa lei, as respostas ao questionário do Censo 2022 são absolutamente confidenciais e serão usadas exclusivamente para fins estatísticos. Em nenhuma hipótese as informações prestadas poderão ser vistas por pessoas estranhas ao serviço censitário.