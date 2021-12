Governo de SP recua e desiste de liberar o uso de máscara ao ar livre

O governo de São Paulo recuou e desistiu de liberar o uso de máscara em ambientes ao ar livre, medida que estava prevista para entrar em vigor a partir de 11 de dezembro.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (2) pelo governador João Doria, que está em Nova York, nos Estados Unidos, a trabalho. Portanto, o uso permanecerá obrigatório em todos os ambientes, seja externos ou em áreas internas e no transporte público.

A confirmação de três casos da variante ômicron nesta quarta (30) fez o comitê científico que orienta a gestão de João Doria (PSDB) adiar a flexibilização.

“Na recomendação feita ao Governo de São Paulo, o Comitê Científico apontou que há incertezas quanto ao impacto da variante ômicron às vésperas do fim de ano. Os períodos de Natal e do Réveillon costumam provocar grandes aglomerações, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias como a Covid-19”, diz a nota da pela gestão estadual.

A decisão também foi publicada no perfil de João Doria nas redes sociais.

“Atendendo recomendação do Comitê Científico, o estado de SP vai manter a exigência do uso de máscara em espaços abertos. Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução. O nosso maior compromisso é com a saúde da população.”

Fonte: G1