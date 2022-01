Governo de SP recomenta restrição de público em eventos; medida não atinge comércio e indústria

O governo de São Paulo recomendou nesta quarta-feira, 12, que as cidades paulistas reduzam em 30% a capacidade de público para grandes eventos, como shows, festas, atividades esportivas e outras atividades que gerem aglomeração. As medidas não afetam o comércio e a indústria.

A sugestão ocorre após a alta de 58% no número de pessoas internadas em UTI por síndromes respiratórias nas duas últimas semanas, cenário decorrente do avanço da variante Ômicron do novo coronavírus e da gripe.

O governador João Doria (PSDB) disse que as cidades podem adaptar as medidas de acordo com o cenário epidemiológico observado em cada região. O número de pessoas internadas em UTIs no Estado passou de 1.096 para 1.727, alta de 58% em 14 dias.

O aumento nas pessoas admitidas em enfermarias foi ainda mais intenso, passando de 1.712 para 3.413 no período, mais que o dobro.

Fonte; Estadão