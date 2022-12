Filha de Pelé publica foto após morte: “Descanse em paz”

Nesta quinta-feira (29), mundo dos esportes entra em luto. Pelé, o Rei do Futebol, morreu aos 82 anos, após passar um mês internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O tricampeão mundial teve uma “progressão da doença oncológica” e requeria “maiores cuidados”, de acordo com o último boletim de saúde, divulgado na quarta-feira (21/12).

Depois da divulgação da notícia, a filha do craque, Kely Nascimento, usou suas redes sociais para homenagear o pai e confirmar o fato. “Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz”, escreveu ela, abaixo da imagem que mostra a mãos de todos os filhos com o pai.

Além de Kely, os outros filhos e alguns netos acompanhavam o pai no hospital durante o último mês e passaram o Natal com Pelé.

Fonte: Metrópole