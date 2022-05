Don Paulo Cézar Costa é nomeado cardeal pelo Papa Francisco

Na conclusão da Regina Coeli neste domingo, 29, em que a que a Igreja festeja a Ascensão do Senhor, o Santo Padre Francisco fez o anúncio dos novos cardeais que serão criados no Consistório a ter lugar em 27 de agosto próximo.

Entre os 21 novos cardeais está Dom Paulo Cezar Costa, atual arcebispo metropolita da Arquidiocese de Brasília (Brasil) e que foi bispo Diocesano de São Carlos de 2016 a 2020.

Além de Dom Paulo outros dois cardeais nomeados são brasileiros: Dom Leonardo Steiner e

Dom Virgilio Do Carmo Da Silva de Timor Leste:

Dom Paulo Cezar Costa nasceu em Valença (RJ). Foi ordenado bispo em fevereiro de 2011. Como Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em 2013, foi organizador e articulador da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Atuou como bispo diocesano de São Carlos e desde 2020 é Arcebispo de Brasília (DF).

Fonte: Vatican News