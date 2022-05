Defesa Civil alerta para frente fria que atingirá SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta toda a população para uma onda de frio que atingirá o estado a partir desta terça-feira (17). Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), uma massa de ar frio de origem polar deve avançar por São Paulo derrubando as temperaturas, com mínimas previstas de até 1º C, na Serra da Mantiqueira.

Na Capital, as temperaturas mínimas podem chegar a 6º C, menor registro para o mês de maio, desde 1990. Já interior do estado a região norte merece atenção, com mínima prevista de 3º C para Ribeirão Preto e 5ºC para São José do Rio Preto. Já no litoral sul a previsão será de frio intenso, com temperatura mínima de 10º C, além de ventos de até 75 KM/h, o que aumenta a sensação de frio.

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.