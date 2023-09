Bertaiolli toma posse administrativa como conselheiro do TCE

Nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas, o deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli, 55 anos, assume nesta quarta-feira (27) como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

Paulista de Mogi das Cruzes, ocupará a vaga deixada por Edgard Camargo Rodrigues, que se aposentou após 32 anos atuando na Corte.

O novo conselheiro foi escolhido depois de reunir as assinaturas de 62 dos 94 parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ao final de sabatina realizada na Casa, foi aprovado por unanimidade.

Administrador de empresas, Bertaiolli exerce seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Antes disso, foi deputado estadual e, em Mogi das Cruzes, prefeito, vice-prefeito, Secretário Municipal de Indústria e Comércio e vereador.

A posse administrativa acontece nesta quarta-feira (27), em sessão interna, na Presidência do Tribunal. Já a posse solene será realizada em cerimônia aberta ao público e com a presença de diversas autoridades, no dia 9 de outubro, no auditório nobre da Corte.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo