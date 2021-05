Bariri: Volta às aulas nas escolas particulares ocorre a partir de segunda-feira (10)

A Administração Municipal publicou hoje, 07, decreto nº 5.589/2021 autorizando a volta às aulas na rede privada de ensino. As escolas privadas do município de Bariri retornarão às aulas presenciais a partir do dia 10 de maio, segunda-feira, com atendimento de 25% do total de alunos, respeitando obrigatoriamente todos os protocolos de combate à Covid-19.

As aulas e atividades nas escolas públicas do município continuam de forma remota até 04 de junho de 2021, mantendo a restrição das atividades presenciais. Conforme decreto, as datas poderão ser alteradas de acordo com determinações do Governo Estadual ou em caso de agravamento da situação da Covid-19 em Bariri.

De acordo com a Diretoria de Educação, as escolas públicas permanecerão com as aulas remotas, devido às adequações ao combate à COVID-19 estarem em andamento. É importante frisar que a rede pública municipal conta com mais de 4.000 alunos e além das aulas, é preciso adequação em relação à merenda, ao transporte e demais cuidados com este contingente de alunos.