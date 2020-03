Veículos se envolvem em acidente na Bariri-Jaú; ninguém se feriu

Acidente envolvendo dois veículos na noite desta terça-feira (03) deixou danos materiais.

O fato ocorreu na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Segundo apurado, o Fiat Strada branco, com placas de Bariri, teria cruzado a rodovia, próximo à balança, e não teria notado que vinha outro carro.

Nesse momento o VW Gol branco, placas de Jaú, que seguia no sentido Bariri – Jaú, acabou atingindo o primeiro veículo.

Nenhum dos condutores se feriu.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para verificar eventuais vítimas.