Umuarama terá duas noites e duas matinês de carnaval

O carnaval do Umuarama Clube de Bariri começa pra valer hoje (18), a partir das 22h. O som ficará a cargo da Banda Tropicália, que há anos anima a festa no local com repertório variado, incluindo marchinhas, axés, sambas-enredo que marcaram época etc.

A ideia da diretoria do clube é iniciar mais cedo a festa do momo. Anteriormente, o evento começava por volta da meia-noite.

Outra mudança é na quantidade de bailes. Até 2020 o Umuarama promovia o carnaval de sábado a terça-feira. Agora, além de hoje (18) haverá a festa na segunda-feira (20), no mesmo horário.

O clube fará também duas matinês, ambas começando às 15h. A de amanhã (19) será animada pela Banda Tropicália. A de terça-feira (21) deverá ter som mecânico.

Em relação às matinês, crianças até 5 anos de idade não pagam ingresso. De 6 a 12 anos a entrada sai por R$ 15,00. Pessoas acima de 13 anos pagam R$ 30,00.

O Umuarama terá DJ, ambiente especialmente decorado e praça de alimentação.

Associados do clube não pagarão entrada. Para visitantes os ingressos são vendidos antecipadamente na secretaria do Umuarama, Papelaria Nota 10 e Eldorado Móveis.

Mais informações podem ser adquiridas na secretaria do clube ou pelos telefones 3662-1283, 3662-6565 e 98196-0611 (WhatsApp).

