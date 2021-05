TAC garante maior transparência em gastos da Santa Casa

Documento foi assinado nessa semana entre representantes do Ministério Público e das prefeituras de Bariri e de Itaju

Representantes do Ministério Público (MP) e dos municípios de Bariri e de Itaju assinaram nessa semana Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para dar maior transparência ao uso de recursos pela Santa Casa. O acordo é fruto de inquérito civil instaurado pelo MP para acompanhar a transparência e acesso à informação dos gastos da Santa Casa de Bariri. Outro procedimento da Promotoria de Justiça diz respeito à intervenção do município na óptica da saúde pública. Entre as medidas estão a realização de licitação para compras e de processo seletivo para contratação de funcionários, publicidade do uso de recursos públicos, realização de cirurgias eletivas e disponibilização de escalas médicas.