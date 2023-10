SP-304: Homem morre em colisão entre carro e caminhão na região

Um homem de 39 anos morreu em uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão, no final da tarde desta sexta-feira (27), na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), em Bariri.

O acidente foi registrado por volta das 18h, no quilômetro 327. De acordo com informações prestadas pela Polícia Rodoviária de Jaú, os dois veículos seguiam em sentidos opostos, em trecho de pista simples entre Jaú e Bariri, e chovia muito no momento da colisão.

Por motivos a serem esclarecidos houve o choque frontal e, com a força do impacto, o Honda Civic ficou quase em sua totalidade embaixo do caminhão. O condutor do automóvel morreu no local do acidente. Até as 21h30, equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária ainda atendiam a ocorrência.

