SAÚDE: Prefeitura irá comprar aparelho de anestesia para a Santa Casa

A Prefeitura de Bariri publicou licitação com o objetivo de comprar um aparelho de anestesia para a Santa Casa de Bariri. O pregão eletrônico está marcado para o dia 21 de agosto.

A estimativa de custo é de R$ 197 mil. Trata-se de um aparelho de anestesia destinado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos.

O recurso é fruto de emenda de autoria do deputado estadual Itamar Borges (MDB), a pedido do vereador Luis Renato Proti (Escadinha), também do MDB.

De acordo com a gestora da Santa Casa de Bariri, Marina Prearo, atualmente o hospital dispõe de três salas de cirurgia e apenas de um aparelho de anestesia. O outro equipamento não é mais utilizado porque é antigo e não existem mais peças de reposição.

Raio X

A Santa Casa local contará também em breve com novo aparelho de Raios X de tecnologia digital, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Recentemente foram classificadas as propostas de duas empresas em processo licitatório: VMI Tecnologias Ltda, com valor de R$ 335 mil; e Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda, com proposta de R$ 338,8 mil.

No momento, a administração municipal está analisando recurso protocolado pela segunda colocada.

O dinheiro para essa aquisição vem de emenda impositiva de autoria da Câmara Municipal de Bariri.

O aparelho atualmente utilizado no hospital baririense tem mais de 40 anos. Não existem mais peças para reposição. A aquisição de Raio X digital é uma demanda antiga da Santa Casa.