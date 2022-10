Santa Casa: Gonzaga desautoriza inclusão do seu nome na composição de conselho

O médico Luis Gonzaga Gerlin encaminhou nota à imprensa no fim da manhã deste sábado (22), mostrando descontentamento com a formação do novo Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri. Os nomes dos integrantes foram publicados na sexta-feira (21) no Diário Oficial do Município.

Confira a nota na íntegra assinada por Gonzaga:

Comunicado a imprensa e a população:

“Acompanhando as últimas notícias na mídia, percebi que meu nome foi publicado como presidente de um conselho escolhido exclusivamente pelo prefeito.

Tal formação não é a mesma que foi acordada com o ministério público e a OAB.

Portanto, NÃO autorizo a utilização do meu nome nesta formação escolhida exclusivamente pelo prefeito Abelardo.

Exijo a imediata retratação e retirada do meu nome, que foi colocado sem minha concordância, do contrário terei que tomar medidas judiciais cabíveis quanto ao uso indevido e não autorizado do meu nome.

Em resumo: peço a imediata retirada do meu nome e proíbo tal vinculação pelo prefeito.

Aguardamos a decisão final do ministério público (promotoria) e da OAB conforme rege o TAC (termo de ajuste de conduta) .

Obrigado a todos

Dr Luis Gonzaga Gerlin”

Os nomes do novo conselho

O Facebook do Candeia publicou matéria a respeito. Segundo a portaria, os nomes são os seguintes: Luis Gonzaga Gerlin (presidente), Marco Antonio Gallo e Adriana Stela Barbosa Fontes (representantes dos médicos), Vilson Aparecido Dalla Coletta e Irineu Minzon Filho (representantes da Câmara Municipal indicados entre membros da sociedade civil), Rosângela Maria Viccari Modesto de Abreu e Magda Teresa dos Santos (representantes da sociedade civil indicados pelo prefeito), Keli Cristina Podanoschi e Lia Paula Bollini.(representantes do corpo de enfermagem e dos funcionários da Santa Casa de Bariri) e Paulo Egidio Grigolin (representante do Executivo).