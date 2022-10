Santa Casa de Bariri: Prefeito confirma saída de Denise; corpo clínico assina demissão

Martins Simões Filho (MDB) nomeou Marina Prearo como diretora Administrativa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.

Ela assume o lugar de Denise Sgavioli. Duas portarias assinadas pelo chefe do Executivo tratam da exoneração de Marina do cargo de diretora municipal de Saúde e da designação de Irene Chagas do Nascimento Inacio Rangel para essa função.

Irene ocupava o cargo de chefe de Gabinete. Segundo Abelardo, há tratativas para definir quem ficará nessa função. O prefeito confirma que um dos nomes cotados é o do vereador Paulo Egídio Grigolin (PP).

Sobre a mudança no comando do hospital, Abelardo afirma que havia falta de sincronismo entre a direção da Santa Casa e a Diretoria Municipal de Saúde. “O pensamento deveria ser o mesmo, mas isso não estava ocorrendo”, afirma.

De acordo com o prefeito, o Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri também mantinha falta de sintonia com o Executivo municipal. Essa situação foi colocada junto à Promotoria de Justiça de Bariri.

Abelardo disse que ainda não tinha recebido documento relatando a saída dos membros do conselho. Caso isso ocorra, não pretende revogá-lo, mas nomear novos integrantes.

Corpo Clínico pede desligamento

Oito médicos que compõem o Corpo Clínico da Santa Casa de Bariri encaminharam ofício à prefeitura e ao Ministério Público (MP) informando o desligamento coletivo deles.

Eles citam que não concordam com a nomeação arbitrária de Marina Prearo para o cargo de diretora Administrativa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri e com a demissão de Denise Sgavioli.

Assinam o documento os médicos Luis Gonzaga Gerlin, Luiz Carlos Ferraz do Amaral, Wellington José Jorge, Nilza Mara do Amaral Beltramini, Adriana Stela Barbosa Fonte, Luis Moreschi Neto, Renato Gonçalves Felix e Wanelgil de Jesus Colla.

De acordo com Gonzaga, os médicos irão parar de atender no hospital, no entanto, é preciso que seja aguardado o período de 30 dias. Haverá consulta ao Conselho Regional de Medicina (CRM) sobre essa questão.