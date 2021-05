Santa Casa de Bariri economiza energia com projeto da CPFL

A CPFL Paulista concluiu a instalação de usinas solares fotovoltaicas do Projeto de Eficiência Energética na Santa Casa de Bariri e no Hospital São José, de Herculândia.

A distribuidora investiu R$ 760 mil nas duas unidades de saúde, que poderão reduzir a conta de energia em 54%. Hoje, essa despesa representa um dos custos mais altos dos hospitais.

Na Santa Casa de Bariri, a usina tem potência de 75 kWp de geração, podendo proporcionar uma economia de energia de 111,1 MWh ao ano, equivalente ao consumo de 47 residências médias anualmente. A unidade também teve a troca de 613 lâmpadas antigas por modelos LED, mais eficientes e econômicos.

“A ação está inserida no programa CPFL nos Hospitais, que destina recursos para a realização de projetos em instituições públicas e filantrópicas de saúde situadas nas cidades das áreas de concessão das nossas distribuidoras”, explica Felipe Henrique Zaia, gerente de Eficiência Energética da CPFL.

A ação faz parte do pilar Valor Compartilhado do plano de sustentabilidade da CPFL Energia, que prevê aplicar até 2024 mais de R$ 1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia.

Dessa forma, vai maximizar os resultados positivos na comunidade e na cadeia de valor, além de reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio.