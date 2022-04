Saemba começa a divulgar informes nas redes sociais

Na segunda-feira (25), o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) disponibilizou uma página nas redes sociais (Facebook e Instagram) para transmitir comunicados e informações de interesse público.

O superintendente da autarquia, Eder Cassiola, e a equipe de comunicação convidam todos os munícipes a seguirem as páginas para manterem-se informados diariamente. A página oficial do Facebook pode ser encontrada através do link https://www.facebook.com/saemba.oficial ou do @saemba.oficial. No Instagram o link é https://www.instagram.com/saemba_oficial/ e o @saemba_oficial.