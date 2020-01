Sábado Banda Pândega se apresenta na Praça da Matriz

Da redação

Sábado, 1º de fevereiro, a banda baririense Pândega se apresenta, a partir das 20h, na Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz).

O evento é gratuito e está sendo promovido pelo Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, praticamente sem custos.

Segundo o setor, o projeto foi criado para satisfazer a vontade do público que gosta do lado B de muitas bandas, que não é tocado

A Banda Pândega tem repertório eclético e variado e vem ganhando adeptos do novo estilo musical. O grupo é formado por Zé Moraes na bateria, Ivair Caçador no baixo, Felipe Viama na Guitarra e vocal e Bira Mari no vocal.

Foto: Divulgação