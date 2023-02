Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma na Igreja

Nesta quarta-feira (22), a Igreja Católica celebra a Missa de Quarta-feira de Cinzas, com gesto de imposição das cinzas como sinal de penitência, no sentido de conversão que marca o início da Quaresma, período de reflexão em preparação para Páscoa do Senhor. É um dia de jejum e abstinência de carne.

Nas paróquias da Diocese de São Carlos haverá celebrações da missa, com imposição das cinzas. Em Bariri, as três paróquias preveem a solenidade, em horários regulares de missa.

Durante a solenidade também será realizado o lançamento da Campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema “Fraternidade e Fome” e lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). A mobilização está sendo articulada pela Igreja no Brasil como forma de contribuir no enfrentamento do flagelo da fome. É a terceira vez que a Campanha da Fraternidade aborda essa temática.

Rito de Imposição das Cinzas

Durante a celebração serão abençoadas as cinzas obtidas da queima dos ramos usados no Domingo de Ramos, do ano anterior.

Para os cristãos, a cinza possui um sentido simbólico de morte, expiração, mas também de humildade e penitência, e recorda sua origem e o seu fim: “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra” (Gn 2,7); “até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás” (Gn 3,19).

Fonte: Assessoria de Imprensa da Diocese de São Carlos

Da redação