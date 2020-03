Projeto Ocular: Agendamento para mutirão oftalmológico começa amanhã

O projeto é vinculado à Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) – Divulgação

O Projeto Saúde Ocular acontece no dia 9 de março, no Posto de Saúde da Família Nassima Bussada Romero (PSF 2), no Jardim Santa Clara, sendo oferecidas 175 vagas, e o agendamento e entrega de senhas será realizado na UBS do Jardim Nova Bariri, em datas programadas e as senhas são limitadas a 60 no dia 4/3, das 7h às 16h, 60 no dia 5/3, das 8h às 16h e 55 no dia 6/3, das 8h às 16h.

O cronograma de agendamento com datas, horários e quantidade de senhas tem como objetivo evitar filas e desconforto aos pacientes.

O projeto é vinculado à Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e os interessados em realizar os exames de refração (acuidade visual) devem comparecer na UBS da Nova Bariri munidos de xeros de RG e CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Para o agendamento não é necessário encaminhamento médico, entretanto só pode ser feita apenas uma solicitação de agendamento por paciente. Mais informações pelo telefone 36620843 ou na UBS da Nova Bariri localizada à Rua Angiolite Papaterra, 201, Nova Bariri.

CRONOGRAMA DE AGENDAMENTO

4/3 – quarta-feira – 60 senhas – das 7h às 16h

5/3 – quinta-feira – 60 senhas – das 8h às 16h

6/3 – sexta-feira – 55 senhas – das 8h às 16h