Programação de aniversário de Bariri começa nesta terça-feira

Pedala Bariri e venda de alimentos na Barraca do Bem são atrações iniciais

O município de Bariri comemora 131 anos de emancipação política no próximo dia 16. Para comemorar a data a administração municipal preparou uma série de eventos no formato de lives para o mês de junho.

Na primeira semana de comemoração, que acontece de terça-feira (1º) ao dia 6, ocorre a abertura do desafio “Pedala Bariri” e a venda de alimentos na Barraca do Bem.

A abertura simbólica do “Pedala Bariri” será realizada nesta terça-feira (1º), às 16h, com transmissão pelo facebook da prefeitura de Bariri.

Em atendimento às medidas de segurança contra a Covid-19 e visando evitar possíveis aglomerações, a competição contará com a utilização de aplicativo para registro da quilometragem percorrida e possibilidade de realização de forma individual.

Já entre quinta-feira (3) e domingo (6) instituições do município estarão vendendo alimentos na Praça Joaquim Lourenço Correa (Matriz): dia 3 – LAV – Lar Amor e Vida (espetinhos de cafta, linguiça e morango); dia 4 – Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (mini pizza); dia 5 – Associação Cultural Quilombo (lanche de pernil); e dia 6 Focinho Carente (crepe).

Os alimentos poderão ser retirados no local ou por meio de drive-thru e delivery, a fim de evitar aglomerações. Mais informações, como número telefônico para realização dos pedidos, serão disponibilizadas no dia do evento e durante a transmissão da live de cobertura.

O consumo dos alimentos na Praça da Matriz será permitido a um número reduzido de pessoas, respeitando-se as medidas de distanciamento social e higienização recomendadas pelo protocolo de operação do Plano SP.

É importante ressaltar que além dessas ações, os demais procedimentos de segurança contra a Covid-19 serão adotados, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool em gel.