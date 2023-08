Prefeitura de Bariri promove mutirão de saúde destinado à Apae

A Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri está realizando mutirão de atendimentos destinado aos usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae).

A ação é conduzida pela equipe do Programa Saúde da Família da Vila Santa Rosa (PSF 4), que se deslocou até a Apae.

Cerca de 40 pessoas serão atendidas em cinco dias de consultas. São ofertados exames clínicos, avaliações, pedidos de exames laboratoriais, encaminhamentos e renovações de receitas.

O mutirão de saúde destinado à Apae será realizado a cada seis meses, de acordo com a informação da Diretoria.

Os casos mais pontuais e com maior necessidade de atendimento estão sendo encaminhados à sede do PSF4, localizado à Rua José Gonçalves, 147, nos altos da cidade. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)