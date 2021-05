Prefeitura arrecada 28% a mais no 1º quadrimestre

No período de janeiro a abril deste ano a receita corrente da prefeitura de Bariri foi de R$ 49,2 milhões. A quantia é 28,5% superior ao mesmo período de 2020 (R$ 38,3 milhões). Os números foram apresentados em audiência pública realizada na tarde de anteontem (27) na Câmara Municipal de Bariri.

A apresentação dos dados ficou a cargo da diretora municipal de Finanças, Natalia Regiane Sisto Moreira, e da contadora Zilta de Cássia Silvestre Callegari.

No início de maio o Candeia fez levantamento de dados, conforme o Portal da Transparência do Executivo. O percentual foi o mesmo, embora os

números sejam diferentes em relação à audiência pública, devido à consolidação contábil.

Natália diz que outros municípios da região também tiveram aumento de arrecadação no primeiro quadrimestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2020.

As três maiores arrecadações foram com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) –

R$ 9,9 milhões no quadrimestre –, Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – R$ 9,5 milhões – e fundo para manutenção da educa