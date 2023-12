POLÍTICA: Plano Diretor de Turismo é aprovado e Bariri busca selo MIT

A Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei do prefeito Luís Fernando Foloni (MDB), que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do Turismo. A ação visa credenciar Bariri a receber o selo Município de Interesse Turístico (MIT).

O selo foi criado pela Lei Complementar Estadual 1.261/2015, que estabelece condições e requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico.

Para que seja considerada de Interesse Turístico, a cidade deve ter atrativos turísticos, serviço médico emergencial, de hospedagem, de alimentação, informações turísticas e abastecimento de água potável e esgoto. A classificação garante a cada cidade o recebimento de cerca de R$ 650 mil por ano.

Elaborar e aprovar o Plano Diretor de Turismo é um dos requisitos para a cidade pleitear o selo MIT. Outras exigências são o estudo da demanda turística existente; e inventário dos atrativos turísticos do município e dos equipamentos e serviços turísticos; além de contar com serviço de atendimento médico emergencial e de infraestrutura básica.

O plano

O Plano Diretor aprovado pela Câmara foi elaborado por Luís Eduardo Benatti; Paulo Egídio Grigolin; Simone Spanholo Caires; Melina Couto de Almeida e Almeida; José Augusto Barboza Cava; Maria Keli Jorge Farah; Luciana Policarpo Viccari; Herberto Tavares de Lima; Clarina de Souza Genaro e Paulo Fernando Silvano.

Para tanto, receberam apoio de integrantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e foram capacitados no curso de Elaboração de Plano Diretor de Turismo do

Senac Jaú.

O documento contém 132 páginas, com informações sobre o município de Bariri, como a caracterização do território; caraterísticas turísticas; vocação, visão e seguimentos turísticos; valorização do meio ambiente; aspectos históricos e culturais da cidade; inserção regional e acesso; legislação municipal; Comtur; e participação no desenvolvimento regional.

O plano ainda traz diagnóstico da oferta turística e análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças de dado projeto) do potencial turístico de Bariri; além de programas, projetos e prioridades.

Entre os locais e instituições de interesse turístico em Bariri, o documento cita o Museu Mário Fava; gastronomia turística local; Instituto Cirurgia sem Sangue; Rio Tietê (Pesca, lazer e turismo náutico); Lago Municipal Acássio Masson; festas, feiras e eventos; manancial São Luiz; painel da Igreja Matriz; Igreja Ortodoxia; ranchos e casas de veraneio; Rio Jacaré (pesca e lazer náutico); Marambaia; e Estádio Municipal.