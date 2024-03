PF faz operação em Bariri contra distribuição de cédulas falsas; suspeito é preso

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (22) o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Bariri, como parte de investigação relacionada à introdução de notas falsas em circulação.

A ação teve por objetivo combater a distribuição de moeda falsa e, com isso, impedir a colocação do dinheiro falsificado em circulação no mercado.

Durante o cumprimento da diligência, um suspeito foi preso em flagrante na posse de farto material relacionado à prática delituosa.

O caso faz parte de investigação da Delegacia de Polícia Federal em Bauru voltada à repressão de crime de moeda falsa na região e teve início em informações de postagens de cédulas falsas pelos Correios, destinadas a inúmeras localidades de todo o país, que levaram à identificação de locais e pessoas vinculadas a essa atividade ilegal.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares e cédulas, aparentemente contrafeitas. Os suspeitos responderão pelo crime de Moeda Falsa, as investigações prosseguem para que sejam identificados outros envolvidos na prática criminosa.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Bauru