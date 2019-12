Pastoral do Quilo entrega 300 cestas de Natal

As 300 cestas com produtos básicos de alimentação, mais doces, panetone, refrigerante e frangos receberam bênção especial e foram distribuídas em dois dias

Nos dias 16 e 17 de dezembro, no Centro de Catequese e Evangelização (CCE), a equipe da Pastoral do Quilo fez entrega de 300 cestas de Natal às famílias carentes de Bariri.

O grupo é ligado à Paroquia Nossa Senhora das Dores, mas para essa campanha conta com a colaboração de integrantes das demais paróquias. As famílias beneficiadas pertencem a todas as regiões da cidade.

As 300 cestas contêm produtos básicos de alimentação, mais doces, panetone, refrigerante e frangos.

Antes de iniciar a distribuição, Padre Ériko Thiago Nogueira fez bênção especial das cestas. A entrega em dois dias diminuiu bastante os tumultos e ansiedade registrados em anos anteriores.

Os produtos foram arrecadados junto às comunidades católicas (párocos pediram nas celebrações); aos participantes do Projeto Evangelização e Catequese; a empresários, OAB, escolas e população em geral.

Esse ano, a campanha ganhou reforço especial do Show Reviver, que trouxe a reapresentação das bandas musicais Spartacus e Realce. O ingresso foi um quilo de alimento não perecível, cujo montante foi totalmente revertido para formação das cestas.

“Nosso muito obrigado aos organizadores do show e a todos os que colaboraram e se empenharam para a formação das cestas. Desejamos Feliz e Santo Natal a todos”, conclui a equipe da Pastoral do Quilo.