Paróquias de Bariri vão cumprir programação virtual de Semana Santa

As celebrações têm início com o Domingo de Ramos, 5 de abril, e se encerram no Domingo de Páscoa, 12 – Divulgação

Essa semana, as três paróquias de Bariri anunciaram a programação da Semana Santa 2020. Como em anos anteriores, as celebrações têm início com o Domingo de Ramos, 5 de abril, e se encerram no Domingo de Páscoa, 12.

Mas, esse ano devido à pandemia de coronavírus, as celebrações não vão contar com participação presencial dos fiéis. Esses, devem acompanhar os rituais através de emissoras de rádio ou, eventualmente, pelo Facebook das paróquias e dos órgãos de imprensa locais.

Para os três párocos – Carlos Menezes Júnior (Santa Luzia), Ériko Thiago Nogueira (Nossa Senhora das Dores) e Leandro da Silva Pimentel (Nossa Senhora Aparecida) – a programação virtual é uma alternativa durante o isolamento social promovido para a contenção da transmissão do novo coronavírus.

Durante a semana, os sacerdotes mantiveram contato com quatro empresas de comunicação – Jornais Candeia e Noticiantes e Rádios Cultura e Clube – na tentativa de assegurar a retransmissão das principais cerimônias da Semana Santa e Páscoa, nas três comunidades.

Semana Santa – Paróquia Santa Luzia

DIA HORA CELEBRAÇÃO

05/04 (domingo) 8h – Missa de Ramos

06/04 (segunda) 19h30 Santa Missa

07/04 (terça) 19h30 Santa Missa

08/04 (quarta) 19h30 Santa Missa

09/04 (quinta) 19h30 Tríduo Pascal

10/04 (sexta) 15h Paixão do Senhor (Tríduo Pascal)

19h. Via Sacra

11/04 (sábado) 19h30 Vigília Pascal (Tríduo Pascal)

12/04 (domingo) 8h Missa de Páscoa

18h Missa de Páscoa

Acompanhe as celebrações pelo facebook da Paróquia Santa Luzia Bariri

Semana Santa – Santuário Nossa Senhora Aparecida

DIA HORA CELEBRAÇÃO

05/04 (domingo) 9h Missa de Ramos

06/04 (segunda) 19h Meditação das Dores de Maria

07/04 (terça) 19h Missa com bênção da Saúde

08/04 (quarta) 19h Missa com Encontro Doloroso

09/04 (quinta) 19h30 Missa da Instituição da Eucaristia

10/04 (sexta) 15h Celebração da Paixão do Senhor

19h Descida da Cruz

11/04 (sábado) 20h Vigília Pascal

12/04 (domingo) 9h30 Missa de Páscoa

19h Missa de Páscoa

Acompanhe as celebrações pelo facebook do Santuário

Semana Santa – Nossa Senhora das Dores

DIA HORA CELEBRAÇÃO TRANSMISSÃO

05/04 (domingo) 8h30 Missa de Ramos Rádio Cultura/Noticiantes

9h30 Carro Distribui Ramos Abençoados Sem transmissão

19h Santa Missa Serena/Candeia

06/04 (segunda) 19h Santa Missa Serena

07/04 (terça) 15h Terço da Misericórdia Serena

08/04 (quarta) 19h Missa/Meditação do Encontro Jesus e Maria Serena

09/04 (quinta) 20h Missa da Ceia do Senhor Serena

10/04 (Sexta) 7h Via Sacra Rádio Serena

8h30 Hora Santa Eucarística Serena

15h Celebração da Paixão e Morte do Senhor Serena/Rádio Clube

11/04 (sábado) 19h Vigília Pascal Rádio Serena/Noticiantes

12/04 (domingo) 9h30 Missa de Páscoa Serena/Face Padre/Noticiante

19h Missa de Páscoa Candeia