Paróquia do Santuário realiza casamento comunitário

A Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, realizou dia 23 de setembro casamento comunitário com 11 casais participantes.

A cerimônia foi realizada a partir das 17h, no Santuário, e presidida pelo pároco Leandro da Silva Pimentel.

Os onze casais – Evelise e Adilson; Rosangela e Marco; Tatiane e Lisandro; Manuela e João Paulo; Grazeli e Marcos; Rosemeire e Tiago; Priscila e Márcio; Joyce e Marcelo; Joselaine e Guilherme; Soraya e Rafael; e Edna e José Roberto – já moram juntos.

Para oficializar a união, passaram por formação (curso de noivos) com a equipe da Pastoral Familiar.

Após a cerimônia religiosa, a Pastoral promoveu festa comunitária, envolvendo os noivos, familiares e convidados. Cerca de 280 pessoas participaram do jantar.

