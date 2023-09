Paróquia central conclui reformas e melhorias em quatro unidades

Nesta edição, o Candeia conversou com o pároco Ériko Thiago Nogueira, da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Bariri, sobre a fase de conclusão de reformas e melhorias em quatro unidades da paróquia central.

Segundo ele, passaram por obras nos últimos meses a Igreja Matriz, as Igrejas de Santo Expedito (Jardim Maria Luíza) e de São Francisco (Jardim Umuarama); e a capela e a sala de palestras da Casa de Cursos.

Ao todo, foram gastos cerca de R$ 75 mil, custeados com recursos da paróquia e do trabalho e empenho de cada comunidade.

Vale lembrar que há pouco tempo a paróquia promoveu reforma da igreja do Bairro Queixada (troca de forro e calhas, iluminação de LED, nova pintura), que não está inclusa nesse orçamento.

Na Igreja de Santo Expedito foram realizados serviços para resolver problema de infiltração no telhado; houve assentamento de piso nos jardins; reforma parcial do revestimento de gesso; e pintura total interna e externa.

Na Igreja de São Francisco houve ampliação e reforma dos banheiros, com colocação de portas divisórias e novas peças sanitárias. O corredor que liga a igreja à cozinha ganhou cobertura; além de nova pintura interna e externa (em fase de conclusão).

A capela da Casa de Cursos passou por reforma total, o que não ocorria há cerca de 40 anos. Houve amarrações nas paredes que estavam comprometidas. O revestimento de madeira que existia foi retirado por que estava infestado de cupim. O forro de madeira foi substituído totalmente por PVC. Foram instalados novos ventiladores, iluminação de LED, além de pintura e cortinas novas. O local ganhou novo sacrário.

Também na Casa de Cursos, a sala de palestra recebeu reforma com substituição total da parte elétrica, troca de iluminação e ventiladores; além de nova pintura.

Por fim, na Igreja Matriz houve limpeza parcial de suas dependências, com a utilização de plataforma. Segundo padre Ériko a igreja enfrentava perda de 50% de rendimento de iluminação. Foram realizadas melhorias nas instalações elétricas e a substituição de lâmpadas de sódio pelas de LED, o que resultou em maior luminosidade.

