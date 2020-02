Paróquia central abre inscrições para Crisma/2020

Até o dia 28 de fevereiro, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central da cidade, está com inscrições abertas para o sacramento da Crisma. As aulas serão ministradas durante o ano de 2020.

Podem se inscrever jovens que completaram 14 anos até o mês de dezembro de 2019. No ato, é necessário apresentar certidão de nascimento e/ou registro geral (RG).

O catecismo da Igreja Católica ensina que a crisma, pertence, juntamente com o batismo e a eucaristia, aos três sacramentos da iniciação cristã.

Chamado de sacramento da “confirmação”, ela completa o batismo, pelo qual o cristão recebeu o dom do Espírito Santo.

Pressupõe-se que a decisão de receber a crisma seja livre e consciente, por isso, essa pessoa agora é vista como membro legítimo e responsável da Igreja Católica.

A paróquia cobra taxa de inscrição no valor de R$ 35. Mais informação diretamente na secretaria da Igreja Matriz, e/ou através do telefone (14) 3662-1479.