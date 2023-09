Palavra Aberta: Pátria Amada, Brasil!

Sete de setembro

Setembro traz a primavera, as flores, a chuva, o canto dos sabiás, o perfume da terra molhada e o inebriante poder de renovação. Setembro, traz também a Semana da Pátria Amada! Salve! Salve! Imperativo usar o verbo, pois, entre as atrocidades e ofensas no digladiar dos políticos, torna-se imperativo salvar a Pátria Amada! O vocativo, infelizmente, foi deixado para traz há décadas e a Pátria resta esquecida por entre as furnas sombrias das improbidades, sem patriotismo, sequer comemorações. Transformaram o Sete de Setembro num insignificante feriado, onde shoppings centers abarrotados desfraldam a bandeira do consumismo retumbante e enganador.

Não mais a Banda Marcial pelas avenidas a entoar o Hino Nacional, tampouco os estudantes com seus uniformes impecáveis a marchar com passos firmes representando a juventude brasileira. Não mais as bandeirinhas verdes e amarelas a balouçar nas mãos das crianças a espera dos soldados do exército brasileiro, imponentes com seus uniformes verde oliva. Não mais o civismo, tampouco o respeito ao grande e imenso Brasil, tão nosso, tão grande e varonil.

Nossa Pátria sangra e perde a seiva do verdadeiro patriotismo repleto de espírito de luta! A nação encontra-se retalhada pelos punhais afiados dos partidos políticos que almejam vantagens infinitas e rentáveis, tal e qual imensa pizza a ser devorada por incontáveis esfomeados.

Urge resgatar o patriotismo e repensar a política brasileira e suas décadas perdidas, sombrias e inúteis, recheadas de demagogia e impunidade.

Para que não venham a ser ainda mais tenebrosos e tristes os dias futuros, neste Sete de Setembro cada cidadão deveria refletir sobre o valor do imenso território brasileiro e as dádivas recebidas do Criador. Matas luxuriantes, rios caudalosos, fauna e flora exuberantes, terras dadivosas e férteis, fontes cristalinas, serras e vales, planaltos e planícies a perder de vista! Repensar a responsabilidade de todos para vigiar e defender a Pátria de mentes malignas que por dinheiro vendem o solo onde pisam!

Nesta grande data cívica, vamos resgatar a Independência do Brasil! Lembremos da Saudação à Pátria que, outrora as crianças orgulhosamente declamavam enquanto adentrava à sala de aula, a Bandeira do Brasil:

“Brasil! Nesta casa de educação e ensino, constantemente pensamos em ti. Em teu passado de glórias, em teu presente de realizações salutares, em teu glorioso porvir! Possas tu, Pátria amada, te orgulhares um dia dos filhos teus que nesta hora te saúdam!”

Valderez de Mello, advogada, pedagoga e psicopedagoga.

Autora de Lágrimas Brasileiras e Trama e Urdidura.

valdemello@gmail.com