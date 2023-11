PALAVRA ABERTA: Alfabetização Baseada na Ciência traz sucesso na aquisição de leitura

Foi com muito prazer, dedicação, empenho e amor que iniciei a implementação do curso Alfabetização Baseada na Ciência em nosso Município. O objetivo desse curso é preparar os professores para garantir que as crianças trilhem um percurso de sucesso na aquisição da leitura, evitando-se dificuldades de aprendizagem logo no início da trajetória escolar, por meio de estratégias de intervenção precoce.

O curso contou com embasamento teórico e atividades práticas que integram conhecimentos atualizados, baseados em evidências científicas, e validados empiricamente, com sólida eficácia no ensino da leitura.

As atividades são sequencialmente estruturadas e seguem uma lógica de progressão gradual. Para que a leitura aconteça é necessário um processo Explícito, Sistemático, Intencional, Prolongado e Monitorado de Instrução.

O Primeiro programa de intervenção, “Promoção de competências pré-leitoras”, tem como público-alvo os estudantes do último ano da educação infantil. São atividades direcionadas para a consciência fonológica cujas competências são preditoras do sucesso na alfabetização formal, conforme pesquisas científicas evidenciam.

O segundo programa de intervenção, “Promoção das competências alicerce à aprendizagem da leitura e da escrita”, tem como púbico alvo os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. O objetivo é promover as relações entre grafemas e fonemas, bem como a decodificação alfabética e ortográfica.

A formação dos professores conta com o apoio da secretaria da educação do município de Bariri, sendo direcionada, inicialmente, aos professores do último ano da educação infantil. A implementação do projeto aconteceu durante o ano letivo de 2023 nos HTPCs com os professores da Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Laura de Almeida Kronka Beluzzo (EMEI 1). Para o próximo ano, 2024, também em parceria com a secretaria municipal de educação, a implementação deverá continuar acontecendo em outras escolas municipais. Minha gratidão a Diretora de Educação, Cultura e Esporte Stefani Edwiges Borges e a Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil Josiane Rossi Ventura, pelo suporte, apoio e incentivo, sem elas essa implementação não seria possível.

Quero agradecer a Deus, pois tenho certeza que Ele me concedeu essa oportunidade para ajudar nossas crianças em seu processo de alfabetização. Agradecer aos meus familiares, em especial meu esposo Nelsinho e meus filhos João Vítor e Luís Paulo pelo grande apoio. Agradecer ao Ministério da Educação (MEC), que em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), selecionaram profissionais da educação para realizarem esse curso de aperfeiçoamento em Portugal. Foram selecionados 100 professores alfabetizadores, representantes de quase todos os estados brasileiros, o que enriqueceu ainda mais essa experiência. Tivemos a oportunidade de conviver e trocar vivências e experiências com professores das diferentes regiões do nosso imenso Brasil. Não temos palavras para expressar nossa gratidão pelo acolhimento e aprendizado em terras portuguesas.

Por fim, quero agradecer imensamente a todas as professoras da Emei 1 que abraçaram o curso, entenderam a importância e desenvolveram semanalmente com os alunos as atividades do programa de intervenção. Os professores são os protagonistas da educação, sem eles nada acontece. Minha gratidão de coração a todas as professoras pelo acolhimento e trocas de experiências. Aprendi muito com elas, professoras exemplares, comprometidas com a educação e abertas aos novos conhecimentos provenientes das ciências cognitivas e baseados em evidências científicas.

Edilene Pappotti Batistão

Ministrante do curso Alfabetização Baseada na Ciência (ABC)