Padre Leandro comemora 3º aniversário de ordenação sacerdotal

O padre Leandro da Silva Pimentel, pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Bariri, comemorou na noite de quarta-feira (18) seu terceiro aniversário de ordenação presbiterial.

Houve missa no santuário celebrada por ele e co-celebrada pelo padre Paulo Henrique Borges.

Ao final da missa representantes da comunidade entregaram presentes ao padre Leandro.

Ele assumiu a paróquia em março de 2020. Traz como lema de ordenação a seguinte frase, extraída do livro de Jeremias (20,7): “Seduziste-me Senhor, e eu me deixei seduzir”.