Oposição recua, suspende boicote e aprova projetos

Os vereadores da oposição recuaram da decisão de boicotar a pauta de votação da Câmara Municipal de Bariri. Segunda-feira, 16, na segunda sessão ordinária do mês de março, nove projetos de lei foram votados e a maioria deles aprovada. Somente foram rejeitadas as propostas que previam índice de 3,36% de reajuste ao funcionalismo municipal, por solicitação da própria classe.

Para justificar a mudança de posicionamento os cinco vereadores – Armando Perazzelli (PV); Evandro Antonio Folieni (PSDB), Francisco Leandro Gonzalez (Cidadania), Luís Carlos de Paula (MDB) e Vagner Mateus Ferreira (PSD) – citaram recentes medidas tomadas no setor de Saúde e na Santa Casa de Bariri, que consideraram positivas.

Ainda alegaram que entre os projetos votados encontravam-se alguns de grande interesse público como a criação do novo Serviço de Inspeção municipal (SIM) e a redução para cinco anos do prazo na outorga de escrituras de imóveis alienados.

Bem no estilo “morde e assopra”, a oposição alternou críticas à gestão do prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) e rasgados elogios à atual diretora de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel. Para eles, o empenho demonstrado pela assessora para resolver os problemas recentes no setor – morte de bebê na Santa Casa e pandemia de coronavírus – compensa o que consideram “equívocos e incompetência” por parte do chefe do Executivo.

Esses vereadores ainda defenderam medidas tomadas pelos interventores da Santa Casa, no sentido de melhorar o atendimento na maternidade do hospital. Teria sido anunciada a contratação de mais um ginecologista para atender a o setor de obstetrícia. Um dos projetos aprovados durante a sessão, em caráter de urgência especial, prevê a destinação de R$ 100 mil para Santa Casa exatamente para melhoria da maternidade.

Outro projeto aprovado na sessão destina R$ 400 mil mensais à Santa Casa para manutenção do Pronto Socorro Madeleine Moukarsel Ázar, administrado pela prefeitura de Bariri. A aprovação é uma espécie de aval do Legislativo para que a gestão de Neto Leoni continue mantendo a intervenção administrativa da Santa Casa, recentemente prorrogada por mais seis meses (até setembro/2020).

Esses recursos, mais a verba do Sistema Único de Saúde (SUS), em torno de R$ 220 mil mensais, têm permitido ao hospital permanecer de portas abertas, apesar de déficit orçamentário mensal de cerca de R$ 200 mil.

Ainda na pauta de votação, os vereadores aprovaram dois projetos do Legislativo. O primeiro, de autoria da mesa diretora, cria o Sistema de Controle Interno, uma inclui análise de demonstrações contábeis, relatórios, projetos e atividades do Legislativo. Ou outro, de autoria dos cinco vereadores que compõem a oposição, antecipa de 20 para as 19 horas o horário de início das sessões ordinárias da Câmara.

Outras questões

Cinco vereadores fizeram uso da Palavra Livre: Benedito Antonio Franchini (PTB); Vagner Ferreira, Evandro Folieni, Rubens Pereira dos Santos (PSDB) e Luís Carlos de Paula. O vereador João Luiz Munhoz (PSDB) também estava inscrito para falar, mas desistiu da prerrogativa.

Entre os temas abordados estavam as propostas apresentadas durante a sessão; pandemia do coronavírus; denúncia envolvendo a central de ambulância; nova direção do setor de Saúde; e gestão da Santa Casa.

Quatro vereadores – Perazzelli, Gonzalez, Paraná e Vaguinho – foram autores de quatro requerimentos votados e aprovados na segunda sessão do mês de março. Eles questionam a gestão dos interventores da Santa Casa, no que diz respeito à locação e cessão de salas no hospital; folha de pagamento; e pagamentos e repasses. Ainda indagam acerca de suposto “pacotinho” para obtenção de vantagens no programa de pré-natal na rede básica.

Luís Carlos foi autor de moção de repúdio à proposta de privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT); e de duas indicações de obras e serviços.

Público bem maior que em sessões anteriores acompanhou os trabalhos do Legislativo diretamente nas dependências da Câmara. A reunião foi transmitida ao vivo, via rádio e através das redes sociais.

Resumo dos trabalhos do Legislativo

PROJETOS VOTADOS

06/2020 – Corrige a tabela de vencimentos dos servidores municipais e do Saemba, com índice de 3,36% e data retroativa a 1º de janeiro/2020. Rejeitado por unanimidade.

11/2020 – Cria o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), integrado ao Sistema Brasileiro de Produtos de Origem Animal (SISB-POA), para inocuidade e segurança alimentar. Aprovado por unanimidade.

12/2020 – Altera artigo 7º, inciso VII, reduzindo prazo de 20 para 5 anos para outorga de escritura de imóveis adquiridos junto à municipalidade. Aprovado por maioria de votos.

13/2020 – Promove ajuda de custa no valor de R$ 2.400,00 mensais para aluguel de imóvel, beneficiando a empresa NM Premium Comércio de Calçados. Aprovado por unanimidade.

17/2020 – Subvenciona a Irmandade da Santa Casa de Bariri com recursos no valor de R$ 400 mil mensais, para manutenção do Pronto Socorro Madeleine Moukarsel Ázar. Aprovado por unanimidade, em caráter de urgência.

18/2020 – Subvenciona a Irmandade da Santa Casa de Bariri com recursos no valor de R$ 100 mil para melhoria da maternidade. Aprovado por unanimidade, em caráter de urgência.

03/2020 – Projeto de Resolução – Altera horário de início das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Bariri, passando de 20h para às 19h. Aprovado por unanimidade.

03/2020 – Dispõe sobre revisão geral anual da remuneração do servidores da Câmara Municipal e índice de 3,36%, com data retroativa a 1º de janeiro/2020. Votação suspensa por determinação da mesa diretora.

05/2020 – Regulamenta Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade.

PROJETO APRESENTADO

01/2020 – Projeto de Decreto – Concede Medalha 16 de Junho ao engenheiro e pesquisador Osni Antonio Ferrari.

REQUERIMENTOS

11/2020 – Quatro vereadores requerem informações sobre suposto “pacotinho” pago por gestantes para receber melhor atendimento e/ou facilidade no pré-natal da rede municipal de Saúde. Aprovado por unanimidade.

12/2010 – Os mesmos vereadores requerem informações sobre salas disponíveis para locação e a as ocupadas na Santa Casa de Bariri, com valor e forma de pagamento. Aprovado por unanimidade.

13/2020 – Requerem relação atualizada dos funcionários da Santa Casa e Pronto Socorro, com valor dos salários, vantagens e bonificações; e com salários de médicos e plantões à distância. Aprovado por unanimidade.

14/2020 – Os mesmos vereadores requerem valor atualizado da dívida acumulada na Santa Casa de Bariri desde a intervenção da Prefeitura de Bariri; com extrato de contas e pagamentos e recebimentos de repasses. Aprovado por unanimidade.

14/2020 – Subscrito por todos os vereadores, requer tramitação de urgência especial aos projetos 17 e 18/2020, do Executivo, que tratam de subvenções à Irmandade da Santa Casa de Bariri. Aprovado por unanimidade.

MOÇÃO

17/2020 – Luís Carlos de Paula, subscrito pelos demais vereadores, apresenta moção de repúdio à inclusão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) no rol de privatização do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). Aprovada por unanimidade.

INDICAÇÕES

9/2020 – Luís Carlos de Paula indica a reparação de buraco na Avenida Sérgio Furcin, defronte à cerâmica lá existente.

10/2020 – O mesmo vereador propõe melhoria na calçada do quarteirão da EM Profª Rosa Benatti, assim como do Centro de Lazer do Trabalhador Arrudão.

