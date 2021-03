Opinião: CASA DA AGRICULTURA – TRISTE FIM DE UM CICLO

Numa época em que a pandemia por Covid domina todas as narrativas, uma instituição presente ha décadas no nosso município, a Casa da Agricultura, passa por momentos difíceis.

Inaugurada na década de 60, teve uma atuação importante para os nossos produtores rurais. Técnicos como agrônomos, veterinários e zootecnistas, outrora escassos em nossa região, com o auxílio de institutos de pesquisa, prestavam assistência técnica gratuita, promoviam cursos e palestras e vendiam insumos (sementes, mudas, etc) a preço diferenciado, beneficiando principalmente os pequenos produtores, a agricultura familiar.

Infelizmente, com a mudança de perfil dos produtores, avanço das monoculturas e falta de investimento do estado, a Cati e seu braço visível, a Casa da Agricultura, foi gradualmente perdendo sua importância até os dias atuais.

Ultimamente, temos acompanhado o interesse do governo estadual em se livrar das Casas da Agricultura espalhadas em quase todas as cidades do estado, repassando a utilização de prédios e veículos ao município, sem exigir contrapartida para os produtores, ou seja , futuramente a estrutura poderá ser utilizada como garagem, deposito ou qualquer outro fim que o gestor municipal desejar.

Solicito que o Prefeito Municipal aproveite a oportunidade, utilizando prédio, veículos e pessoal, para criar uma Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, que em conjunto com um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural atuante, seriam os responsáveis pela criação de politicas públicas para o setor, cuidar da conservação das estradas rurais e da patrulha agrícola, serviços hoje realizados de forma precária.

O agronegócio movimenta boa parte da nossa economia e ha anos tem segurado o PIB de nosso país, com crescimento constante, ao contrário de outros setores, portanto deve ser tratado com respeito e consideração. Uma mudança de rumo se faz necessária, mas parece que nosso estado optou pelo mais facil, destruir. Está em nossas mãos mudar esse destino.

Airton Luis Pegoraro

Medico Veterinário

Vereador e ex Conveniado da Cati