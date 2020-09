Neto Leoni garante permanência de Irene como diretora da Saúde

Prefeito de Bariri falou em entrevista nesta terça-feira, 1º, que a diretora da Saúde Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel permanece no cargo. Irene protocolou no dia 18 de agosto pedido de exoneração. (Imagens e edição Robertinho Coletta, reportagem Alcir Zago)