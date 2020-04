Não é preciso ir ao banco para receber auxílio de R$ 600

Onyx Lorenzoni foi entrevistado por José Luiz Datena hoje (31) durante o programa 90 Minutos, da Rádio Bandeirantes e disse que governo está trabalhando com uma solução tecnológica para cadastrar as pessoas que poderão receber o auxílio de 600 reais em razão do coronavírus.

O Ministro da Cidadania afirmou que sua equipe está desenvolvendo um sistema para que o cidadão tenha acesso de forma segura e que os beneficiários serão encontrados por meio do banco de dados do Cadastro Único e estão trabalhando para começar a pagar na semana que vem o voucher por três meses para trabalhadores informais de baixa renda.

Ele ressaltou, ainda, que a lei aprovada ontem ainda terá que passar por sanção presidencial, decreto regulamentador e Medida Provisória de crédito extraordinário e destacou que o cidadão não precisa ir às agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou unidades do CRAS para receber o auxílio.

Fonte: Metro Jornal