Mulher é picada por escorpião no cemitério de Bariri

Uma mulher que fazia limpeza de jazigos no cemitério de Bariri foi picada por escorpião. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (27) no Jornal da Clube, da Bariri Rádio Clube FM.

Segundo o jornalista Diego Santos, a mulher foi até um tambor de água e encontrou dois escorpiões, matando-os.

Mas ao colocar a mão para retirar água, acabou sendo picada por um terceiro aracnídeo.

Ela foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri, onde romou soro antiescorpiônico, ficando em observação. Foi liberada em seguida.

Nos próximos dias o movimento no cemitério deve aumentar bastante por causa de Finados.

As pessoas que forem ao local devem redobrar a atenção para evitarem acidentes como esse.

Os escorpiões proliferam sob pedras, frestas de pedras e barrancos, debaixo de cascas de árvores, em paredes e muros mal rebocados, madeira empilhada, entulhos, caixas de gordura, ralos, forros, etc. Gostam muito de umidade, pouca luz e insetos em abundância (principalmente baratas).