Morre jovem atingido por facadas em Bariri

Informação é de familiares e amigos de Alan Felipe através das redes sociais – Reprodução/Facebook

Amigos e familiares de Alan Felipe, 19 anos, postaram nas redes sociais que o jovem morreu nesta terça-feira (5).

Na madrugada de 20 de março ele foi atingido por golpes de faca nas proximidades de casa de eventos, situada no Polo Industrial, em Bariri.

Após as facadas, Alan foi socorrido à Santa Casa local, onde passou por cirurgias e depois foi transferido para outra unidade hospitalar.

Na ocasião, a Polícia Civil instaurou inquérito relacionado a tentativa de homicídio. Com a morte do jovem, é possível que o inquérito passe a figurar como homicídio.

P. S. S., 39 anos, foi identificado como autor das facadas e deverá responder pelo crime.

Fonte: https://www.facebook.com/profile.php?id=100048362853182