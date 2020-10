Maria Pia emite nota sobre possível afastamento do prefeito

Através das redes sociais, o vice-prefeita de Bariri Maria Pia Betty Pio da Silva nary (DEM) comentou nesta segunda-feira, 5, sobre eventual afastamento do prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), diagnosticado com Covid-19.

O assunto ganhou repercussão nas redes sociais, após a transferência do prefeito, que segue internado do Hospital da Unimed de Bauru.

Maria Pia, assim como Neto, é candidata a prefeito de Bariri para as eleições de 15 de novembro.

Confira o texto na íntegra:

Nota de esclarecimento à população de Bariri

Para se licenciar do cargo, o Prefeito de Bariri deve requerer à Câmara Municipal, que se incumbe de aprovar a licença, exceto seja motivada por questão de saúde, como é o caso, o que não precisará de aprovação, bastando ao Prefeito apenas informar à Câmara – arts. 59 e 60 da Lei Orgânica de Bariri

Se o Prefeito não se licenciar, ele tem o prazo máximo de 15 dias para permanecer ausente, sob pena de cometer infração político-administrativa. – art. 4º, IX, do Decreto-Lei Federal 201/1967, norma que estabelece as responsabilidades de prefeitos e vereadores

O mandato de Vice-Prefeito tem apenas a função legal de substituir o titular, nos casos de licença, ou de sucedê-lo, nos casos de cassação ou morte. Sem caracterizar essas situações, o Vice-Prefeito não tem nenhuma atribuição, exceto a mera expectativa de assumir o cargo. Qualquer função administrativa atribuída ao Vice Prefeito, deve ser designada pelo Prefeito por meio de Portaria.

Portanto, sem a oficialização da licença, e sem convocação por parte do prefeito, fico impedida legalmente de despachar e assumir o posto do titular.

Reforço meu compromisso com a verdade dos fatos e não com suposições infundadas com o intuito de tumultuar ou confundir a população.

Aproveito para me solidarizar a todas as vítimas do COVID, e desejar um pronto reestabelecimento ao Prefeito.

Maria Pia

Vice Prefeita Municipal