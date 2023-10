Mais 25 beneficiários integram o programa Vivaleite em Bariri

O programa estadual Vivaleite vai passar a atender mais 25 beneficiários em Bariri, chegando ao total de 490 atendidos. O aumento do número de beneficiários foi possível após a assinatura do convênio de ampliação do programa, que aconteceu durante o evento “Amppesp Fomenta 2023”, em Águas de São Pedro.

O vice-prefeito de Bariri, Luís Fernando Foloni (Cidadania), e a diretora de Ação Social, Suzane Dinis Albranti, representaram o município na solenidade de assinatura do convênio.

O Vivaleite é um programa do governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo principal oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo, o leite, a crianças e idosos de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social. Cada beneficiário recebe 15 litros de leite fluido, pasteurizado e integral por mês.

No estado todo, aproximadamente 55 milhões de litros de leite serão distribuídos até o final de 2023, beneficiando 308 mil pessoas.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação