Luís Felipe Forcin é o primeiro bebê de 2020

Luís Felipe, que nasceu na manhã do dia 1º, na Santa Casa de Bariri, é o segundo filho da manicure Bruna e do comerciante Gilberto – Foto: Rosana Acçolini/Candeia

Luís Felipe Forcin nasceu na manhã do dia 1º de janeiro, quarta-feira, e é o primeiro bebê baririense do ano de 2020. Ele nasceu na maternidade da Santa Casa de Bariri, através de parto cesárea.

O garoto é o segundo filho da manicure, Bruna Evelyn Dua, 26 anos, e do comerciante, Gilberto Nicolas Forcin, 25. O casal já tem a garota Vitória, de 9 anos.

Ao nascer, Luís Felipe pesou 3,290 kg e mediu 48,5 cm. A cesariana foi realizada pelo ginecologista, Luís Eduardo Buttner.

Bruna afirma que realizou o pré-natal no consultório médico e que o atendimento na Santa Casa foi realizado através de plano particular.

A família reside na Avenida Domingos Aquilante, nos altos da cidade.